Enes Batur Korona Mı Oldu? Yurda Yerleştirildiği İddia Ediliyor!

Ünlü YouTube Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur hakkında bir iddia ortaya atıldı. Enes Batur korona mı oldu? sorusu en çok merak edilen soruların başında geliyor. Konu hakkındaki detaylar haberimizde.

Enes Batur Korona Mı Oldu? Enes Batur Yurda Mı Yerleştirildi?

CNN Türk'ün haberine göre YouTuber Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandı.

İddiaya göre, filyasyon ekipleri koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur'u Beykoz’daki evinde bulamadı. Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ve karantina kuralını ihlal eden Enes Batur ile kız arkadaşının Sancaktepe'de bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildiği söyleniyor.

Şu anda Enes Batur bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı. Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" cümlelerine yer verdi.

Konu hakkında detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Koronavirüste Son Durum

17 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 298.039 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.315'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.372 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 263.745 olarak açıklandı.