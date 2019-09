Epic Games, Control için 9.49 Milyon Euro Ödemiş

Remedy Entertainment stüdyosunun yeni oyunu Control, 505 Games yayıncılığında 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulmuştu. Xbox One ve PlayStation 4 konsollarının yanı sıra oyunun PC versiyonu da 505 Games ile Epic Games arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Epic Games Store mağazasına özel olarak satışa sunulmuştu.

Bildiğiniz gibi Epic Games son dönemde çıkan oyunları kendi mağazası üzerinden özel olarak satışa sunmak için yayıncılara yüklü miktarlarda paralar ödüyor. Bu zamana kadar bu rakamlarla ilgili olarak Amerika menşeli yayıncı dışarı hiçbir şekilde bilgi sızdırmamıştı. Ne var ki Control bu konuda bir ilk oldu. Epic Games, oyunun mağazasına özel olabilmesi için yüklü miktarda para ödemesi yapmış.

505 Games'e bağlı İtalyan şirket Digital Bros Group, mali raporunu yayınladı. Niko Partners Kıdemli Analisti Daniel Ahmad tarafından Twitter üzerinden raporla ilgili olarak aktarılan bilgiye göre Epic Games, Control oyununun Epic Games Store mağazasına özel olması için 9.49 milyon Euro ödemiş. Yani 10.49 milyon Dolar söz konusu. Bu ödemenin %55'lik kısmı 505 Games şirketine gönderilmiş. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, gerçekleştirilen satışların %88'i yayıncıya kalırken %12'lik kısmını ise Epic Games alıyor.

Digital Bros, parent company of 505 Games, has disclosed that they received a payment of 9.49 million euro from Epic Games for Control.



Which I would imagine is for exclusivity.



55% of that payment going to 505 Games.



Report here: https://t.co/ocmbIQeOfJ