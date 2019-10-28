Epic Games, Fortnite Test Oyuncusuna Dava Açtı

Fortnite geliştiricisi Epic Games, bir test oyuncusuna gizli bilgileri açıklamak ve bazı özellikleri yayınlanmadan önce sızdırmak nedeniyle dava açtı.

Fortnite Bölüm 2 Sezon 1 Özelliklerini Yayınladı

Fortnite Bölüm 2 ile birlikte oyun içerisinde köklü ve önemli değişiklikler yapıldı. Oyunun yayınlanmasından önce özellikleri ve yenilikleri paylaştığı sebebi ile bir test oyuncusuna dava açan Epic Games, kullanıcının "Topluluklarda Fortnite yeni sezonu bekleyen kişiler pahasına" yeni özellikleri açıkladığını belirtiyor.

Yeni haritayı ve oyuncuların oyun içerisinde yüzebileceği gibi özellikleri sızdıran oyuncunun, henüz açıklanmayan özellikleri sızdırdığı belirtiliyor. "Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi" nedeni ile dava edilen oyuncu hakkında Epic Games avukatları "Epic, tazminat alabileceği miktarda tazminat alacak." dedi.

Davada "Ticari sırrın gizli bir bilgi olduğu için değerli olduğu." ve "Gizliliğini yitirdiğinde değerini kaybettiği." belirtildi.

Davanın nasıl sonuçlanacağı ve Epic Games'in istediği tazminatları alıp alamayacağı bilinmese de, bu adımın diğer test oyuncuları için caydırıcı bir adım olduğunu söylemek mümkün.