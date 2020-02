Epic Games Store'da Ubisoft Yayıncı İndirimi Başladı

Epic Games Store kullanıcısı iseniz ve Ubisoft oyunları hoşunuza gidiyorsa, şu anda mağazadaki bir indirim kampanyasını kaçırmayın derim.

Ubisoft Yayıncı İndirimi adı altında başlayan kampanya 9 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 18:00 gibi sona erecek. Tom Clancy's The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, The Crew 2, Far Cry 5 ve Steep gibi oyunlar göze çarpıyor.

İndirime giren tüm oyunlara ve indirimli fiyatlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Anno 1800 - 179.50 TL

Anno 2205 - 52.25 TL

Assassin's Creed III: Remastered - 104.50 TL

Assassins Creed Odyssey - 123.60 TL

Assassin's Creed Origins - 77.25 TL

Far Cry 3 - 41.19 TL

Far Cry 3: Blood Dragon - 30.79 TL

Far Cry 4 - 61.60 TL

Far Cry 5 - 77.25 TL

Far Cry New Dawn - 91.60 TL

Far Cry Primal - 51.80 TL

For Honor - 38.49 TL

Ghost Recon Breakpoint - 123.60 TL

Rainbow Six Siege - 41.19 TL

Rayman Legends - 25.74 TL

South Park: The Fractured But Whole - 77.25 TL

South Park: The Stick of Truth - 38.50 TL

Steep - 38.50 TL

The Crew 2 - 77.25 TL

The Division 2 - 49.44 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands - 129.50 TL

Trials Rising - 51.59 TL

Watch Dogs 2 - 77.25 TL

Ubisoft Yayıncı İndirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dilerim, sevgili takipçilerimiz.