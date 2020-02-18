Epic Games Store'dan Assassin's Creed Syndicate Sürprizi

Epic Games, dijital mağazası üzerinden her hafta ücretsiz oyunlar vererek kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde sizinle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi bu haftanın ücretsiz oyununun Faeria olacağı belirtilmişti. Ancak Amerika menşeli yayıncı bizlere güzel bir sürpriz yaparak listeye bir oyun daha ekledi.

Şu anda Epic Games Store mağazasına baktığımızda, bu hafta verilecek ücretsiz oyunların Faeria ve Sanayi Devrimi'nin kalbi Londra şehrinde geçen Assassin's Creed Syndicate olacağı görünüyor. Böylesi bir sürpriz gerçekten çok güzel oldu. Perşembe gününü beklemeye değer bir gün haline getirdi, öyle değil mi?

Öte yandan eğer henüz kütüphanenize eklemediyseniz Aztez ve Kingdom Come: Deliverance oyunlarını 20 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, daimi olarak sizin olacak.

Son olarak, Kingdom Come: Deliverance şu anda Steam mağazasında %50 indirimle 25 TL, tüm indirilebilir içeriklerin bulunduğu Kingdom Come: Deliverance Royal Edition da %25 indirimle 45.75 TL gibi bir fiyata satılıyor.