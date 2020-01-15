Epic Games Store Mağazasına OpenCritic İncelemeleri Entegre Edildi

Epic Games, Epic Games Store kullanıcılarının karşısına oldukça hoşa giden bir entegrasyon ile çıktı. Artık OpenCritic incelemeleri dijital mağazada karşınıza çıkacak.

Amerika menşeli yayıncı dijital mağazası ile ilgili eksiklikleri yavaş yavaş gidermeye devam ediyor. Bunlardan en önemlisi inceleme puanlarıydı. Şu an için bütün oyunların inceleme puanları elbette bulunmuyor ama mesela World War Z, Darksiders III, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Control, Detroit: Become Human, MechWarrior 5: Mercenaries ve daha birçok oyunun inceleme puanı görülebiliyor.

Bir oyuna ait incelemelerin tamamı gösterilmiyor. Mesela Darksiders III sayfasına baktığınız zaman, sadece üç tanesinin listelendiğini göreceksiniz. İşin ilginç yanı ise yüzdelik dilim ile listelenen puanlamaların arasında tutarsızlık oluşu. Yüz kırk bir eleştirmeden ellisi oyunu önermiş ve buna bağlı olarak da yüzdelik dilim %36 ama hemen aşağıda listelenen inceleme puanlarına baktığınızda, üç buçuk ve beş yıldızlı ve 7/10 alınan inceleme puanlarını görüyoruz. İlginç bir durum ama muhtemelen ilerleyen zamanlarda Epic Games bu duruma bir düzenleme getirecektir. Öte yandan, eğer incelemelerin tamamını görmek isterseniz de 'SEE ALL REVIEWS' bağlantısına tıklamanız gerekiyor.

Son olarak, şu an için kullanıcı incelemeleriyle ilgili ayrı bir bölüm bulunmuyor ama sistem tam olarak oturtulduğunda buna da bir iyilik düşünülecektir diye tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz.