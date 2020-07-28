Ercüment Ovalı'dan Koronavirüs Aşısı Açıklaması: 2 Milyon Doz Ürettik

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısı hakkında çalışmalar yapmaya devam ediyor. İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı açıklaması.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: "2 Milyon Doz Aşı Ürettik"

Ercüment Ovalı, İHA'ya yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

27 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 227.019 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.630'a yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.263, toplam entübe hasta sayısının ise 391 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 210.469 olarak açıklandı.