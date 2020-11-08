Bu Android Telefonlar 2021'den Sonra İnternete Giremeyecek

Web sertifika yetkili şirketlerin yaptığı son duyuruya göre eski Android telefonlar internete giremeyecek. Android 7.1 veya daha eski sürüme sahip cihazlar 2021'den itibaren web sitelerine erişemeyecek, ancak bunun da geçici bir çözümü olabilir. İşte detaylar:

Hala Android 7.1 veya daha eski bir sürümü çalıştıran bir Android telefon kullanıyorsanız, yükseltme yapmanız gerekebilir. Bunun nedeni ise uyumluluk sorunlarından dolayı eski Android versiyonlarının internete giremeyecek olmasından kaynaklanıyor. Önde gelen sertifika yetkililerinden biri olan Let's Encrypt, sertifikalarını imzalayan IdenTrust ile ortaklığının 1 Eylül 2021'de sona ereceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Let's Encrypt, dünyanın önde gelen sertifika yetkililerinden biri ve grubun sertifikaları tüm web alanının yaklaşık yüzde 30'u tarafından kullanılmakta. Grup ilk kurulduğunda, kendi 'ISRG Root X1' kök sertifikasının tüm tarayıcılara ve işletim sistemlerine dahil edilmesi için başvuruda bulundu. Bugüne kadarki tüm sertifikalar, IdenTrust'ın Windows, macOS, Android ve diğer birçok yazılım platformunda yıllardır bulunan 'DST Root X3' köküne sahip.

Eski Android telefonlar internete giremeyecek, işte sebebi

Let's Encrypt'in IdenTrust ile orijinal ortaklığı 1 Eylül 2021'de sona ermesiyle birlikte sertifika yetkilisinin başka bir imzalama anlaşması yapmayı planlamadığı öğrenildi. Bu, Let's Encrypt kök sertifikasına sahip olmayan tüm tarayıcıların ve işletim sistemlerinin, grubun sertifikalarını kullanan site ve hizmetlerle çalışmayacağı anlamına geliyor. Android 7.1 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazların da bundan etkileneceği öğrenildi.

"Bu anlaşma iptali bazı uyumluluk sorunlarını ortaya çıkarıyor. 2016'dan beri güncellenmeyen bazı yazılımlar, kök sertifikamız olan ISRG Root X1 desteğine sahip değil. En önemlisi, buna 7.1.1'den önceki Android sürümlerinin de dahil olmasıdır. Bu, Android'in eski sürümlerinin artık Let's Encrypt tarafından yayınlanan sertifikalı sitelere giremeyeceği anlamına geliyor."

Aslında geliştiricilerin eski işletim sistemleri için desteği bırakması yaygın bir durum ancak internete girmek, Android güncelleme politikaları göz önüne alındığında hassas bir nokta olabilir. Let's Encrypt, Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 33,8'inin Android 7.1'den daha eski bir sürüme sahip olduğunu ve bazı donanım satıcılarının halihazırda desteğini kestiğini belirtti.

Eğer Android 7.1 veya daha eski bir sürüme sahip Android kullanıcıysanız, kendi sertifika deposunu kullanan Firefox tarayıcısını kullanmak geçiçi bir çözüm olabilir. Ancak bu, tarayıcı dışındaki uygulamaların ve diğer web işlevlerinin bozulmasının önüne geçemeyecek.