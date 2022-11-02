Eski Apple Çalışanı, Apple'ı Dolandırdığını İtiraf Etti: Zarar 17 Milyon Dolar

ABD Kuzey Kaliforniya Savcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, eski bir Apple çalışanının teknoloji devini 17 milyon dolardan fazla dolandırdığıyla ilgili posta ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiğini söyledi.

ABD Avukatlık Ofisi de yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki Dhirendra Prasad'ın Salı günü federal mahkemede dolandırıcılık ve komplo kurmak suçlamalarını kabul ettiğini ekledi.

Prasad, Aralık 2008 ile Aralık 2018 arasında Apple için şirketin Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde çalıştı. Çeşitli satıcılardan Apple için parça ve hizmet satın almaktan sorumluydu.

Prasad, yazılı bir savunma beyanında, Apple'ı 2011 yılında hırsızlık yaparak, komisyon alarak ve faturaları şişirerek dolandırmaya başladığını söyledi. ABD Savcılık Ofisi, iki ortak komplocu Robert Gary Hansen ve Don M. Baker'ın Prasad'ın planlarına katılmakla suçlandıklarını ve katılımlarını kabul ettiklerini belirtti.

Prasad Ortağıyla Birlikte Apple'ı 17 Milyon Dolar Zarara Uğrattı

Apple'ı dolandırdığı günlerden birini anlatan Prasad, 2013 yılında Apple'dan Baker'ın şirketi CTrends'e anakartlar gönderdiğini söyledi. Baker, anakartların bileşenlerini topladı ve daha sonra bileşenleri Apple'a geri gönderdi. Ardından faturaları düzenleyen Baker, Apple'a sahte faturaları ödetti ve gelirleri ortağıyla paylaştı.

Prasad ayrıca Hansen'den Prasad'ın alacaklılarına yasadışı ödemeler yaparak vergi kaçakçılığı yaptığını da itiraf etti. Baker'ın Prasad'a yaptığı yasadışı ödemeleri gizlemek için bir paravan şirketin CTrends'e sahte faturalar düzenlemesini ayarladı ve yüz binlerce dolarlık haksız vergi kesintisi talep etmesini sağladı.

Prasad, posta dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar, ABD'yi dolandırmaktan ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza duruşmasının 14 Mart 2023'te yapılması planlanıyor.