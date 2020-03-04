Eski Profesyonel CS: GO Oyuncusu Hakkında 116 Yıl Hapis İstendi

Shayene “shAy” Victorio isimli Brezilyalı eski profesyonel Counter-Strike: Global Offensive oyuncusu, hiç olmadık bir olayla gündeme geldi. ESPN Brezilya tarafından aktarılan habere göre, ünlü oyuncu dolandırıcılıktan 116 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Profesyonel Counter-Strike hayatına 2008 yılında başlayan Victorio, CS:GO sahnesinin öncü isimleri arasında gösteriliyordu. Geçen yıl emekli olana kadar önemli başarılar elde eden ve en çok konuşulan kadın CS oyuncularının başında gelen Shayene Victorio, emekli olduktan sonra yayıncılığa geçmişti.

ESPN tarafından aktarılan haberde Victorio'nun 2013 yılından 2017'ye kadar online mağaza işlettiği bilgisi verildi. Dört yıl boyunca 118'den fazla ürünü bu internet sitesi üzerinden satan Victorio, müşterilerinden paraları almasına rağmen ürünleri asla göndermemişti.

CS oyuncusuna 116 yıl hapis istemi

Brezilya'nın hukuk sistemine göre hakkında dava açılan ünlü oyuncu, yüz yıldan fazla ceza ile karşı karşıya kalmasına karşın henüz gözaltına alınmadı ya da hakkında yakalama kararı çıkarılmadı. Henüz ceza almadığı için önleyici tutuklamaların Brezilya'da yer almadığını dile getiren ESPN, cezanın temyize götürülme şansının da olduğunu hatırlattı. Oyuncunun temyiz sonrasında cezasının onaylanması ile cezaevine girebileceği, Brezilya'da en uzun cezaevinde kalma süresinin ise 30 yıl olduğu belirtildi.

Dava haberinin ortaya çıkmasının ardından canlı yayınında konuya açıklık getirmeye çalışan Shayene “shAy” Victorio, kendisinin hep kamera karşısında olduğunu, kendisine kolayca ulaşılabileceğini dile getirdi. Yaşananlardaki bütün suçun eski eşinde olduğunu savunan Victorio, sitenden haberdar olduğunu ancak ürünlerin gönderilmesini kendisinin yapmadığını iddia etti.