Eski Tesla Çalışanı 9,3 Milyon Doları Zimmetine Geçirmiş!

Eski bir Tesla çalışanı, Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketinden yaklaşık 9,3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandı.

32 yaşındaki Salil Parulekar adlı eski Tesla çalışanı, Kuzey Kaliforniya Bölge Savcılığı tarafından, şirket ödemelerini saptırmak, evrak sahteciliği ve kimlik hırsızlığı ile suçlanıyor.

FBI soruşturması sonucu yazılan iddianameye göre Parulekar, Ocak 2017'de Tesla'nın Schwabische Huttenwerke Automotive GmbH (SHW) ile tedarikçi ilişkisini sonlandırdığını öğrendi. Buna rağmen Parulekar, bir başka tedarikçi olan Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd. (Hota) için yapılan bir dizi ödemeyi SHW’ye yönlendirdi ve paranın bu şirkete gitmesini sağladı.

Parulekar ayrıca kimlik hırsızlığı ve dokuz kez telefon dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor. Eski Tesla çalışanı, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 20 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

Parulekar'a ait görünen bir LinkedIn sayfası, söz konusu kişinin Tesla için dört yıldan fazla çalıştığını ve geçtiğimiz aralık ayında şirketten ayrıldığını gösteriyor. Tabii bu bilgilerin doğru olup olmadığı henüz belli değil.

Tesla ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.