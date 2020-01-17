Eskişehir'de Ekranlı ve Powerbank'li Çanta Üretildi! Kadınların Hayatı Kolaylaşacak

Eskişehir'de üzerinde ekran barındıran çanta üretildi. Kadınların çantalarında akıllı telefon arama devrinin sonu bu çanta ile geliyor.

Perakende sektöründe firması bulunan Aydın Yüksel, kadınların çantalarında akıllı telefon ararken büyük zorluk yaşadığını ve pil sorunun olduğunu fark ederek Powerbag isimli ekranlı bir çanta geliştirdi. Aydın Yüksel açıklamalarında çantayı ekibi ile birlikte 4 ay içerinde geliştirdiklerini söyledi.

Problem çözmek için yola çıktıklarını açıklayan Aydın şu cümleleri söyledi:

"Kadınlar telefonlarını çantada taşıdıklarından çağrıları ve mesajları göremiyorlar. Çağrılara bakmak için çantadan telefonlarını çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bunun yanı sıra bir rahatsızlıktan dolayı Ankara'da hastaneye giden anneme 4 saat ulaşamadık. Telefonun şarjı bitmiş, ancak Yüksek Hızlı Tren'e binince bize ulaştı. Bunların evrensel problem olduğunu tespit ettik. Aplikasyon, elektronik, moda tasarımı ve yazılımla ilgilenen arkadaşlarımızla bu ürünü geliştirdik. Yaklaşık 4 aylık eğitimin sonunda ürünümüzü son kullanıcıya ulaştıracak hale getirip patentini aldık."