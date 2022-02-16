eSpor Turnuvaları da Metaverse’de: Sanal New York’da Bisiklet Yarışı

Metaverse’ün son zamanlardaki popüleritesi giderek artmaya devam ediyor. Birçok şirket Metaverse çılgınlığına dahil olurken, ‘Metaverse’ konseptinin yayılmasında büyük bir araç olarak görülen eSporlar da sanal evrene taşınıyor. Bisiklet antrenman aksesuarları geliştiricisi Zwift sponsorluğunda gerçekleştirilen sanal bisiklet turnuvası, sanal bir New York evreninde gerçekleşecek.

Sanal New York’da Sanal Turnuva

Zwift sponsorluğu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından ikincisi düzenlenen sanal bisiklet turnuvası, sanal New York’da yarışmak üzere katılımcılarını bekliyor. Sanal ortamda yapılacak turnuvada katılımcılar, toplamda 54.6 kilometrelik bir pistte yarışacak. Turnuva sanal bir ortamda yapılacağı için pistte çeşitli engeller, cam yükseltmeler ve sanal yaşam da yer alacak.

Sanal bisiklet turnuvası, katılımcıların etkileşimine de izin verecek. Ancak bunun için kullanıcıların Wahoo Kickr V5 Smart Trainers akıllı bisiklet cihazını kullanması gerekiyor.

Diğer yandan pist üzerinde birçok güçlendirme de yapılacak. Bisikletin ağırlığını hafifletme, gücü artırma ve aerodinamik artırma gibi pek çok güçlendirme yapılabilecek. Kadınlar ve erkekler olarak düzenlenecek turnuvada toplamda 180 bisikletçi yarışacak. Ancak bunun için katılımcıların bölgesel olarak düzenlenen eSpor yarışmalarına katılması ve bu yarışmalarda sıralamaya girmesi gerekiyor.

Sanal bisiklet turnuvası; Eurosport, Zwift Youtube kanalı ve GCN+’dan 26 Şubat’ta yayınlanacak.