Facebook, 2019'da İnternet Uydusunu Fırlatacak

Uzun süredir uzaydan internet sağlayabilmek adına uydu fırlatacağı iddia edilen Facebook'un bu iddiası sonunda doğrulandı. Athena adındaki uydu sayesinde yetersiz ve güçsüz bölgelerde de rahatlıkla internet erişimi sağlanabilecek.

İnternet ağı sağlayacak olan Athena uydusu için küçük bir uydu deneme uygulamasına başladıklarını duyuran Facebook'un 2019'un ilk aylarında uyduyu fırlatması bekleniyor. Athena ile Google'ın Loop balonlarına ve SpaceX'in internet uydusuna cevap vermek isteyen sosyal medya devi, hizmet dışı ve yetersiz hizmete sahip bölgeleri hedefliyor.

Özellikle SpaceX'in Starlink ağıyla kapışacak olan Facebook, Düşük Dünya yörüngesindeki uydu denemesiyle çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca Athena uydusuyla sağlanan internet bağlantısında ücret istemeyeceği ifade edilen Facebook'un Instagram ve WhatsApp aracılığıyla reklam izleteceği dile getiriliyor.

Google, Facebook ve SpaceX'in arasındaki bu internet çekişmesiyle birlikte dünya üzerinde internete bağlanamayan yerin kalmaması hedefleniyor. Hem kullanıcı sayısını artırmak hem de gelir elde etmek isteyen bu şirketlerden hangilerinin başarılı olacağını yakın zamanda göreceğiz.