Facebook, Android Kullanıcılarının Arama ve Mesaj Bilgilerini Toplamış

Son günlerde “Cambridge Analytica” skandalı ile zor günler geçiren Facebook, içine düştüğü kaostan çıkmanın yollarını arıyor. Sosyal medya devi şimdi de, Android kullanıcılarının telefon görüşmelerinden ve yazılı mesajlarından veri toplamakla suçlanıyor.

Yaklaşık 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini, Donald Trump’ın seçim döneminde propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analytica’ya sattığı ortaya çıkan Facebook, başka bir skandala daha imza atmış olabilir.

ArsTechnica internet sitesinde yer alan habere göre, ABD’li şirket, Android telefon kullanıcılarının SMS ve arama geçmişi verilerini toplamakla suçlanıyor. Yeni Zelandalı Dylan McKay isimli kullanıcı, Facebook’un son birkaç yıldır bunu düzenli olarak yaptığını iddia ediyor.

I also have these from my grandmother, covering May-October 2017 pic.twitter.com/0T5PSmZNKc

Sosyal medya devinin, Android telefonlarda yer alan Messenger uygulaması ile verileri kaydettiği belirtiliyor. Facebook hesabındaki arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara göre detaylı dökümleri paylaşan MacKay, mesajların içeriğinin kaydedilmediğini ancak kiminle iletişim kurulduğuna dair bilgilerin saklandığını söylüyor.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD