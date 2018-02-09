Facebook, 'Beğenmeme' Butonunu Test Ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların sosyal medya üzerinden birbirlerine karşı hakaret ve tehdit içeren sözlerine sıkça tanık oluyoruz. Teknolojinin ve sosyal medyanın gelişmesine paralel olarak artan bu durum, Facebook'u sonunda harekete geçirdi.

Facebook, platformdaki hakaret ve nefret suçu içeren yorumları saptamak için gönderilerin altına "Downvote" adında bir ‘beğenmeme’ butonu koyacak.

Bir süredir ABD'deki bazı Android kullanıcıları tarafından test edilen özellik, beğeni ve yorum sayısı gibi herkes tarafından görünmeyecek. Yalnızca o butonu tıklayan insanlar tarafından görülecek özellik, Facebook'u sakıncalı içerikler konusunda hızlı bir şekilde bilgilendirecek.

Facebook kullanıcıları, söz konusu içeriği neden beğenmediklerini açıklayabilecekleri bir liste ile karşılaşacak. Böylece karşılarına çıkan listede uygunsuz olarak işaretlenen içeriğin saldırgan veya yanıltıcı olduğunu Facebook’a pratik bir şekilde bildirebilecekler.

Topluluk ihlallerine uymayan içeriklerle mücadele etmek için yeni yöntemler deneyen şirket, 2015 yılından bu yana "Downvote" butonu üzerinde çalıştıklarını belirtti. Söz konusu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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