Facebook, Geçmişi Temizle Özelliğini Kullanıma Sundu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Facebook, yeni özelliğini yayına aldığını duyurdu. Artık Facebook'ta geçmişinizi kolayca silebileceksiniz.

Facebook, Geçmiş Temizleme Nasıl Yapılır?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gizlilik odaklı bir platform olacaklarını söylemişti. Zuckerberg ilk gizlilik odaklı adımını attı.

İnternette bir ürünü aradıktan sonra Facebook'ta o ürüne ait reklamın çıkma devri bitiyor. Facebook'un 2018 yılında düzenlediği geliştirici konferansında tanıttığı geçmişi temizleme özelliği nihayet yayında. Facebook'un tüm kullanıcılara açtığı geçmiş temizleme özelliğini kullanmak oldukça basit. Ayarlar kısmından Facebook Bilgilerim kısmına gelin ardından "Facebook'un Dışındaki Hareketler" bölümüne tıklayın.

Açılan pencereden hangi uygulamaların Facebook ile veri alışverişi yaptığını görebilir sağ kısımdaki "Geçmişi Temizle" butonundan verilerinizi temizleyebilirsiniz. Geçmişinizi temizledikten sonra karşınıza internette baktıınız bir ürünün reklamı çıkmayacak. Kullanıcıların sürekli şikayet ettiği bu sorun yeni özellik ile ortadan kalktı.

Sizler Facebook'un geçmiş temizleme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Özelliği kullanıcak mısınız? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden konu hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.