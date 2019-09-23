Facebook 'Grup Hikayeleri' Özelliğini Sonlandırıyor

Facebook gibi şirketler, yeni ürün ve özelliklerin her biri üzerinde çeşitli denemeler yapıyor ve bu denemeler sonucunda bazı yenilikler kabul görürken bazıları da kaldırılıyor.

Sosyal medya devi, 2018’in Aralık ayında ‘Grup Hikayeleri’ adlı yeni bir özelliği Facebook Grupları için hizmete sunmuştu. Bu özelliğin teoride bazı pratik yanları olsa da, görünüşe göre kullanıcılar özelliği yeterince benimsemedi. Ya da bir diğer deyişle özellik Facebook’un istediği kadar sık kullanılmadı.

Bunun doğal bir sonucu olarak da Facebook, ‘Grup Hikayeleri’ özelliğini kaldıracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama 26 Eylül sabah saat 09:00’da sonlandırılacak ve bu tarihten itibaren artık kullanılamayacak.

CNET’e konuşan bir Facebook sözcüsü, “Grup hikayelerini sonlandırıyoruz çünkü gruplardaki özelliklerin insanların eğlenceli ve kullanışlı yollarla bağlantı kurmasını sağladığından emin olmak istiyoruz. Ayrıca Facebook’taki topluluklar için her zaman genel deneyimi arttırmanın yollarını arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hali hazırda gruplarda paylaşılan hikayeler 26 Eylül’de silinmiş olacak ve kullanıcılar artık gruplarda hikaye paylaşımı yapamayacak. Ancak bunun sadece ‘Grup Hikayeleri’ için geçerli olduğunun altını çizelim. Yani Facebook’taki normal hikaye özelliğini etkileyen bir durum söz konusu değil. Facebook Hikayeler özelliğini kullanmaya devam edebileceksiniz.