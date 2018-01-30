Facebook Haber Kaynağında Önemli Değişiklik

Son zamanlarda Facebook üzerinde köklü değişiklikler yapmak için düğmeye basan Mark Zuckerberg, kişisel Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte Facebok Haber Kaynağı üzerinde yapacakları yeni değişiklikleri anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde süren başkanlık seçimleri sırasında, Facebook’un kullandığı algoritmalar çokça eleştirilmiş ve Rusya’nın bu algoritmaları aldatarak, yalan haberleri Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ulaştırabildiği iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra ilk olarak yalan haberleri engellemek adına harekete geçen sosyal medya devi, yakın zaman önce bütün Haber Kaynağı algoritmasını değiştirmek için ilk adımı atmıştı.

Resmi olarak yayınlanan yeni bir blog yazısıyla birlikte Haber Kaynağında yapılan değişiklik detaylıca anlatıldı ve Facebook kullanıcılarının anasayfalarında görecekleri yeni içeriklere dair bilgiler verildi. Kullanıcıların artık daha fazla yerel haber görmek istediklerini tespit eden Facebook, yapacakları değişiklikle birlikte Haber Kaynağı’nda daha fazla yerel haberin çıkmasını sağlayacaklarını duyurdu.

Mark Zuckerberg, “Bugünden başlayarak haber kaynağında belde veya şehrinizdeki haber kaynaklarından daha çok haber göstereceğiz. Eğer yerel bir yayıncıyı takip ediyorsanız ya da biri yerel bir haber paylaşırsa bu içerik Haber Kaynağı’nda daha yukarıda çıkacak. Bu uygulamayı ilk olarak ABD’de başlatacağız ve hedefimiz bu yıl içinde daha fazla ülkeye yayılmak.” şeklinde konuşarak, yapılacak değişikliğe dair ilk detayı verdi.

Geçtiğimiz günlerde yayıncıların artık kullanıcılara ulaşmak için farklı stratejiler belirlemesi gerektiğini kaydeden Facebook, daha güvenilir ve etkileşim alan Facebook sayfalarının öne çıkartılacağını açıklamıştı. Birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmayan bu özellikle birlikte kaliteli içerikleri ön plana çıkarmak istediğini vurgulayan Facebook, şimdi de büyük yayıncılar karşısında ezilen yerel yayıncılar için güzellik yapmış oldu.