Facebook, Instagram ve WhatsApp Sorunların Ardından Yeniden Devreye Girdi

Yakın dönemde kullanıcıların yüksek oranda geri bildirim göndermesi üzerine Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları, sorun yaşayan kullanıcılar için geçici süreyle kapandı.

Kullanıcıların Facebook platformu için en çok sorun bildirdiği kısmın resimler olduğu belirtildi. Bununla birlikte bazı kullanıcıların haber akışı ve Facebook'a giriş ile ilgili de sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Instagram için ise kullanıcıların ağırlıklı olarak haber akışında sorun yaşadığı söylendi. Haber akışının yanı sıra hikayeler ve resimlerin paylaşımıyla ilgili de sorunların olduğu belirtildi. Facebook ve Instagram ile birlikte kullanıcıların WhatsApp uygulamasında mesaj gönderme/alma ya da bağlantı sorunları yaşadığı da ifade edildi.

Kullanıcıların yoğun şekilde yaşadıkları sorunları raporlamasının ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının sorun yaşan kullanıcılar için geçici süreyle kapatıldığı açıklanmıştı.

Facebook temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamaların yeniden aktif hale geldiğini, raporlanan sorunların giderildiğini, yaşanan aksaklık için üzgün olduklarını ifade etti.

Sorun yaşayan kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, yaşadıkları sorunları Twitter üzerinden paylaştı. Bir kullanıcı Twitter hesabından Instagram'ın kullanım dışı kalmasını 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi.

