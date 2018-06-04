Facebook, Kullanıcı Verilerini Telefon Üreticileriyle Paylaşmış

Bir süre önce veri skandalıyla dünya gündemine oturan ve büyük zararlara uğrayan Facebook'un telefon üreticilerine veri sattığı ortaya çıktı. Apple, BlackBerry, Microsoft ve Samsung gibi üreticilerle anlaşma yapan Facebook'un pek çok konuda kullanıcı bilgisini paylaştığı söyleniyor.

Kullanıcıların ilişki durumlarını, inançlarını ve arkadaşlarıyla olan bağlarını paylaştığı iddia edilen şirketin, 60 markayla anlaştığı dile getiriliyor. Kullanıcı verilerini satın alan şirketlerin arasında dünyanın en bilindik markaları da yer alıyorken Blackberry markalı bir cihazda 294 bin 258 kişi hakkında temel bilgilere erişildiği gözlemlendi. Yani kullanıcıların gizliliklerini rahatça paylaşan sosyal medya devinin, dilediği özüre çok da bağlı kalmadığı belirtiliyor.

Ayrıca verilerin satıldığı Blackberry cihazındaki Facebook hesabında 550 arkadaşa sahip hesaptan istenen ve alınan veriler kayıt ediliyor. Bu anlamda arkadaşların tüm bilgilerine erişilebiliyorken, bu bilgilerin arasında ilişki durumu, din, siyasi eğilim ve katıldığı etkinlikler gibi birçok bilginin telefona aktarıldığı dile getiriliyor.

Son olarak bu duruma sessiz kalmayan Facebook ise Ürün Ortaklıklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ime Archibong aracılığıyla şu şekilde bir açıklamada bulundu:

"Mobil dünyanın ilk zamanlarında, Facebook'a olan yoğun talep, tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde çalışan bir ürün hazırlama yeteneğimizi geride bıraktı. Şimdi hatırlamak zor ama o günlerde uygulama mağazaları yoktu. Bu sebeple, Facebook, Google, Twitter ve YouTube işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle doğrudan çalışmak zorundaydı. Bu çok zaman alacaktı ve Facebook herkese ulaşamazdı. Bu açığı kapatmak için cihaza entegre API'ler ile şirketler cihazlarında Facebook benzeri deneyimler yaratabiliyordu."