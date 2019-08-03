Eskiden ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nde (NSA) sistem analisti olarak çalışan Edward Snowden, 2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

36 yaşındaki Snowden şimdi de sosyal medya devi Facebook hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Snowden’a göre Facebook, kullanıcılarını gizlice gözetliyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Snowden, Facebook gibi uygulamaları kullananların, gizli şekilde gözetlenmeye karşı nasıl mücadele edebileceklerini açıklayacağını duyurdu.

Casus Gibi İzleniyoruz

Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube’un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve bunu nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Daha önce hiçbir şeyi tek başına yapmadığını ve gazetecilerle birlikte çalıştığını açıklayan Snowden’ın, biyografisini yazdığı kitabı da Eylül ayında piyasaya çıkacak.