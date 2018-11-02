Facebook Kullanıcılarının Özel Mesajları İnternete Düştü

Kimliği belirsiz bilgisayar korsanları, ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri olduğunu iddia ederek 81 bin hesaba ait özel mesajları internette yayımladı. Bunun üzerine Facebook, platformlarına sızılmadığını fakat daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler aldıklarını açıkladı.

BBC’nin ulaştığı bilgilere göre, özel mesajları ele geçirilen Facebook kullanıcılarının çoğunluğu Rus ve Ukraynalı kullanıcılardan oluşuyor. Ancak bilgileri ele geçirilen kullanıcılar arasında ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden bazı kullanıcılar da bulunuyor.

Bilgisayar korsanlarının, bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaştığı tahmin ediliyor. Korsanlar, ellerindeki her bir Facebook hesabının 10 sent'e satılık olduğuna dair internette bir ilan yayımlamıştı ancak bu ilan bir süre sonra kaldırıldı.

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, Facebook kullanıcılarının bilgilerini yayımlayan sitenin kapatılması için polis ve yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi. Rosen ayrıca, zararlı olduğu ortaya çıkan tarayıcı uzantılarının indirilmesinin engellenmesi için tarayıcı firmalarıyla iletişime geçtiklerini belirtti.

Bazı Facebook hesaplarına ait özel bilgilerin sızdırıldığı, Eylül ayında FBSaler isimli bir kullanıcının mesajlarıyla ortaya çıkmıştı. FBSaler, internetteki bir forumda "Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini satıyoruz. Veri tabanımızda 120 milyon hesap var." şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

BBC Rusya servisi, özel mesajları internete yüklenen 5 farklı Facebook kullanıcısıyla görüşerek mesajların gerçekten kendilerine ait olup olmadığını sordu. Kullanıcılar mesajların kendilerine ait özel mesajlar olduğunu doğruladı. İnternette yayımlanan mesajlar arasında, bir kullanıcının tatil fotoğrafları ve bir bakşa kullanıcının sevgilisiyle arasında geçen konuşmalar gibi çeşitli özel mesajlar bulunuyor.

Siber güvenlik şirketi Digital Shadows da BBC adına yaptığı incelemede, bilgisayar korsanlarının internette yayımladıkları profillerin 81 binden fazlasının özel mesajlar içerdiğini teyit etti.

Özel mesajları internette yayımlayan sitelerden birinin Saint Petersburg merkezli olduğu belirtiliyor. Hatta bu sitenin IP adresinin siber suç izleme listesinde olduğu söyleniyor. Bilgisayar korsanlarının kullanıcıların şifrelerini ele geçirmesini sağlayan LokiBot Trojan virüsünün de bu adres üzerinden yayıldığı belirtiliyor.