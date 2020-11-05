Facebook Messenger'a Arşivlenmiş Sohbetler Seçeneği Geliyor

Birbirinden çeşitli uygulamalara eklenecek çeşitli özellikleri ve araçları keşfetmekle tanınan Alessandro Paluzzi, uygulamanın arkasındaki geliştirici ekibinin Facebook Messenger'a arşivlenmiş sohbetler bölümü getirmek için çalıştığını duyurdu. Facebook'un anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek olan yeni seçenek paylaşılan ekran görüntülerine göre yakın zamanda eklenen yeni seçeneklerin hemen altında yer alacak.

Facebook Messenger Arşivlenmiş Sohbetler Seçeneği Alıyor

Uygulamalara gelecek yeni özellik ve araçları önceden duyuran Alessandro Paluzzi, bu sefer Facebook'un anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir seçeneği duyurdu. Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Facebook Messenger'a şimdi de Arşivlenmiş sohbetler seçeneği geliyor. Aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere bu seçenek uygulamaya yakın bir zamanda eklenen "Karanlık Mod" ile "Mesaj İstekleri" seçeneklerinin hemen altında bulunuyor.

Facebook Messenger daha çok kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmak için son zamanlara bir hayli güncelleme alıyor. Şirket diğer mesajlaşma hizmetlerinin ve uygulamalarının sahip olduğu özelliklerden geri kalmamak için anlık mesajlaşma uygulamasına düzenli olarak yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Şirketin bu konuyla ilgili son hamlesi ise WhatsApp Messenger'da da halihazırda kullanılabilen arşivlenmiş sohbetler oldu.

Facebook'un yenilikçi tutumunu sergilemeye devam etmesi her ne kadar beğenilse de birkaç gün önce tespit edilen tehlikeli güvenlik sorunuyla ilgili henüz bir düzenleme yapılmadı. Facebook'un mesajlaşma uygulamasında meydana gelen yeni güvenlik sorununu duyurduğumuz haberde ne kadar tehlikeli bir güvenlik sorunu olduğunu ayrıntılı olarak dile getirmiştik. Güvenlik Araştırmacıları Tommy Mysk ve Talal Haj tarafından bildirilen bu güvenlik sorunu bağlantı ön izlemesi ile birlikte geliyor. Facebook'un bildirilen güvenlik sorunundan sonra bu tür bir özelliğin üzerinde çalışması elbette ki çoğu insanın kafasında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

Arşivlenmiş Sohbetler Nedir, Ne İşe Yarar?

WhatsApp Messenger gibi popüler anlık mesajlaşma uygulamalarını daha önce kullanan kişiler genellikle arşivlenmiş sohbetlerin çalışma biçimine aşinadır. Bu özelliğin kullanım amacı, normal sohbet bölümünde yer alan ancak herhangi bir nedenden ötürü gereksizler klasöründe olması istenen sohbetleri normal sohbetler bölümünden alıp başka bir bölüme göndermektir. Bu bölümü anlık mesajlaşma kullanıcısı istediği zaman kontrol edebilir, buradaki herhangi bir sohbeti eski haline getirerek normal mesajlar kısmına taşıyabilir.