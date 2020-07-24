Facebook Messenger Rooms ile Birlikte Video Özelliği Gelecek!

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, Messenger Rooms'tan canlı video yayınlamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sunulduğu söylendi. Sosyal medya devi çok uzun bir süredir bu konuyla ilgili çalışmalarını arttırmaya çalışıyordu. İşte merak edilen tüm detaylar.

Facebook ürün yöneticisi olan Jasmine Stoy, konuyla ilgili çok önemli açıklamalara yer verdi. Facebook Live'da videoların birlikte yayınlanması; kendiliğinden ve ünlülerin hayranlarıyla sosyal medyada etkileşime girilmesinin bir yolu olarak görülüyor. Peki Facebook Messenger Rooms ile ilgili bu değişiklik ne anlama geliyor?

Facebook Messenger Rooms video özelliği geliyor

Facebook tarafından geliştirilen bu sistem aslında Zoom ile olan rekabeti artırmaya yönelik. Normal şartlarda bildiğiniz üzere Zoom kullanarak; YouTube, Facebook ve diğer akış hizmetlerinde toplantıları ve web seminerlerini canlı yapma imkanına sahipsiniz.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden birisi olarak bilinen Facebook, koronavirüs salgını sırasında daha fazla insanı görüntülü sohbette buluşturmak istiyor. Bu nedenle Facebook sayfalarında canlı yayınlar giderek daha fazla arttırıldı ve video görüşmeleri en az iki katına çıktı.

Yeni geliştirilen sistemle birlikte, Messenger odalarındaki videolarda canlı yazan bir buton eklendi. Böylece Facebook grubuna canlı bir şekilde katılmak mümkün oldu. ABD dahil bazı ülkelerde; Facebook ve Messenger uygulamasında bu özellik kullanılmaya başlanacak. Sizce 50 kişiye kadar videolu görüşme imkanı sunan bu yeni özellik, büyük bir gelişim sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.