Facebook, Minecraft İçin Yapay Zeka Asistanı Geliştirdi

Yapay zeka teknolojisi insana kıyasla daha iyi problem çözme yeteneklerine sahip ancak hala çoklu görevlerde başarısız olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Facebook'taki araştırmacılar yalnızca tek bir görev için değil, çoklu görevde başarılı olacak AI geliştirmek için ilginç bir yöntem kullanıyor. Facebook Araştırma ekibinde Minecraft kullanılarak, insanlarla etkileşime girebilecek ve istenildiği gibi birçok görev gerçekleştirebilecek bir yapay zeka sistemi geliştirildi. Özellikle Minecraft'ın seçilmesinin nedeni ise birbirinden farklı bloklara ve komut satırlarına sahip olması.

Minecraft'ın kapsamı büyük bir çeşitlilikle sınırsız olsa da, oyunun kuralları, oyun içindeki çeşitli sonuçları tahmin etmeyi kolaylaştırıyor, yapay zekanın buna göre hazırlanmasını sağlıyor ve anlaşılmasını kolay hale getiriyor. Minecraft'ta oyuncular tarafından gerçekleştirilebilecek görevlerin sayısı çok fazla görünebilir ancak görevlerin her biri oldukça basittir ve yapay zekaya çoklu görev öğretmenin iyi bir yoludur.

Fakat yine de “15 blok yüksekliğinde bir kule inşa et ve üstüne şekil çiz” gibi bir komut için yapay zekanın, kulenin neye benzediğini ve neyi çizeceğini bilmesi gerekir. Bunların öğretilmesi için de aylık 90 milyon oyuncunun oluşturduğu bloklar örnek alınacaktır.

Şu anda test aşamasında olan yapay zeka asistanı, Minecraft'ın online sürümünde oluşturulan çoklu görevleri taklit ediyor ve Facebook araştırmacıları tarafından geliştirilmeye devam ediliyor.

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