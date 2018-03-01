Facebook, Oyun Dünyasındaki Kadınlara Yönelik Bir Kampanya Başlattı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, kadınların oyun sahnesinde çok daha fazla görünmesi için bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz günlerde Twitch de benzer bir adım atmış ve kadın yayıncı sayısını artırmak için hibe programı başlatacağını açıklamıştı.

Mobil ve web tabanlı oyunlarda erkeklerin gözle görülür bir etkisi olsa da, son dönemde kadın oyuncuların sayısında da müthiş bir artış yaşandı. Nitekim Newzoo araştırmasına göre, 10 ila 65 yaşları arasındaki kadınların yüzde 65'i mobil oyun oynuyor. Bu oran, her hafta beş günden fazla oyun oynayan kadınların yüzde 43'ü ile karşılaştırıldığında erkeklerin sadece yüzde 38'ine denk geliyor.

Facebook, Oyun Dünyasındaki Kadınlara Dikkat Çekiyor

Facebook, başlattığı "Women in Gaming" (Oyun Dünyasındaki Kadınlar) adlı kampanya ile kadın oyuncuları gün yüzüne çıkarmak istiyor. Yalnızca bununla sınırlı kalmak istemeyen şirket, geliştirici firmalardaki kadın çalışanları da ön plana çıkaracak. Hatta Angry Birds oyununun arkasındaki şirket Rovio'nun kadın CEO'su Kati Levoranta da kampanyaya destek veren isimlerden.

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Facebook'un üst düzey yöneticisi Sheryl Sandberg, "Oyun, insanların birbirleriyle etkileşim kurmalarının en iyi yollarından birisi ve kadınlar da bu endüstrisinin en önemli yapı taşlarını oluşturuyor" dedi.

Google, bu yılın başlarında oyun endüstrisinde adını daha fazla duyurmak isteyen kadınlara yönelik "Change the Game" (Oyunu Değiştir) adlı bir proje başlatmıştı. Google'ın projesi, mobil oyun oynayan kadınların varlığına dikkat çekerken, mobil oyun dünyasındaki geliştirici ve tasarımcı kadınların, en az erkekler kadar endüstrinin önemli birer parçaları olduğunu kanıtlamak istiyor.