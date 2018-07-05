Facebook, Premier Lig'in Yayın Haklarını Satın Aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, Premier Lig yayın haklarını 200 milyon sterlin ödeyerek, 3 yıllığına satın aldı. Anlaşmanın Asya ülkelerini kapsadığı açıklandı.

Ünlü şirket, bu yılın başında Eurosport’un CEO’su Peter Hutton’ı bünyesine katarak, spor müsabakalarına yöneleceğinin en büyük sinyalini vermişti. Hutton’ın şirkete katılmasından sonra beklenen adımı atan Facebook, 2019 – 2020 sezonundan başlamak üzere, Asya’daki bazı ülkelerde Premier Lig’i yayınlayacağını açıkladı. Yapılan açık arttırma sırasında teklifi 200 milyon sterline kadar çıkaran şirket, BeIN Sports ve Fox Sports Asia gibi devasa spor medyası şirketlerini geçmeyi başardı.

Anlaşma neticesinde Premier Lig’in ilgiyle takip edildiği ülkelerden, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Laos’ta maçları yayınlama hakkını üç yıllığına satın alan sosyal medya devi, her sezon oynanan 380 maçı izleyicilerle buluşturmaya hazırlandığını söyledi. Facebook daha önce MLS ve La Liga için benzer anlaşmalar yapmış ve futbol maçlarını kendisi sitesi üzerinden merak edenlerle paylaşmıştı.

Facebook’un 1.218.501.725 Türk Lirasına tekabül eden satın alımı yapmasından önce, bir başka teknoloji devi olan Amazon da Premier Lig’in yayın hakları için yarışmıştı. Açık arttırma sırasında birçok devi geride bırakan Amazon, yayın platformu Amazon Prime üzerinden 20 İngiltere Ligi maçı yayınlama hakkını satın almıştı.