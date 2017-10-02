Facebook, Rusya Bağlantılı Reklamları ABD Kongresine Teslim Etti

Facebook, Rusya bağlantılı kurumlar ya da şahıslar tarafından satın alınan 3 bin politik reklam hakkındaki bilgileri ABD Kongresi'ne teslim etti.

Mayıs 2017 tarihine kadar 2 yıllık periyot boyunca, özellikle göçmen meselesi, eşcinsel hakları ve ırkçılık gibi ABD için hassas konularda kullanıcıları kutuplaştırıcı binlerce Facebook reklamının Rusya merkezli bir operasyonla ABD'de yayına sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Sayısı 3 bini bulan reklamların, ABD seçimlerini etkilemek ve halk içindeki uyuşmazlığı artırmak amacını taşıdığı belirtiliyor.

Facebook, Rusya bağlantılı reklamlar hakkındaki detaylı dokümanları, bugün ABD Kongresi’ne teslim ederken, yapılan açıklamada yayınlanan reklamları kimlerin görüntülediği bilgilerinin paylaşılmayacağı ifade edildi.

CNN, ‘Black Life Matter’ (Siyahların Hayatları Önemlidir) kampanyasının ve silahlanma hakkını savunan ilanların, reklam operasyonlarının bir parçası olduğunu düşünüyor. 2015 yılında başlayan gösterilerde, polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalılar anılmış ve ABD’nin değişik bölgelerinde yakınlarını polis şiddeti sonucunda kaybetmiş bazı aileler konuşma yapmıştı.

New York'taki eylemlere Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, filozof ve akademisyen Cornel West ve oyuncu Jesse Williams gibi isimler de katılmıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Sosyal medyanın, seçim sonuçlarını etkileyebilecek olmasının fazla garip bir iddia olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte, bu süreçte mümkün olduğunca şeffaf olacaklarını ve hükümetle ortak çalışacaklarını belirten Zuckerberg, gerekli olan adımları atacaklarını söyledi.

Facebook, gelecekte siyasi reklam satın alanların kimliğini daha iyi anlamak için reklamcılık sistemlerini değiştirme sözü verdi, ancak birçok kişi bunun geç atılmış bir adım olduğunu düşünüyor.

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