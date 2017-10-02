  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook, Rusya Bağlantılı Reklamları ABD Kongresine Teslim Etti

Facebook, Rusya Bağlantılı Reklamları ABD Kongresine Teslim Etti

Facebook, Rusya Bağlantılı Reklamları ABD Kongresine Teslim Etti
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya

Facebook, Rusya bağlantılı kurumlar ya da şahıslar tarafından satın alınan 3 bin politik reklam hakkındaki bilgileri ABD Kongresi'ne teslim etti.

Mayıs 2017 tarihine kadar 2 yıllık periyot boyunca, özellikle göçmen meselesi, eşcinsel hakları ve ırkçılık gibi ABD için hassas konularda kullanıcıları kutuplaştırıcı binlerce Facebook reklamının Rusya merkezli bir operasyonla ABD'de yayına sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Sayısı 3 bini bulan reklamların, ABD seçimlerini etkilemek ve halk içindeki uyuşmazlığı artırmak amacını taşıdığı belirtiliyor.

Facebook, Rusya bağlantılı reklamlar hakkındaki detaylı dokümanları, bugün ABD Kongresi’ne teslim ederken, yapılan açıklamada yayınlanan reklamları kimlerin görüntülediği bilgilerinin paylaşılmayacağı ifade edildi.

CNN, ‘Black Life Matter’ (Siyahların Hayatları Önemlidir) kampanyasının ve silahlanma hakkını savunan ilanların, reklam operasyonlarının bir parçası olduğunu düşünüyor. 2015 yılında başlayan gösterilerde, polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalılar anılmış ve ABD’nin değişik bölgelerinde yakınlarını polis şiddeti sonucunda kaybetmiş bazı aileler konuşma yapmıştı.

Quentin Tarantino, 'Black Life Matter' Eyleminde

New York'taki eylemlere Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, filozof ve akademisyen Cornel West ve oyuncu Jesse Williams gibi isimler de katılmıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Sosyal medyanın, seçim sonuçlarını etkileyebilecek olmasının fazla garip bir iddia olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte, bu süreçte mümkün olduğunca şeffaf olacaklarını ve hükümetle ortak çalışacaklarını belirten Zuckerberg, gerekli olan adımları atacaklarını söyledi.

Facebook, gelecekte siyasi reklam satın alanların kimliğini daha iyi anlamak için reklamcılık sistemlerini değiştirme sözü verdi, ancak birçok kişi bunun geç atılmış bir adım olduğunu düşünüyor.

Sosyal medyadaki reklamlar ABD başkanlık seçimini etkilemiş olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. 

Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği Belli Oldu GÜVENLİK Rusya'nın ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği Belli Oldu

Mark Zuckerberg Seçim Manipülasyonlarına Karşı Facebook'un Planlarını Açıkladı SOSYAL MEDYA Mark Zuckerberg Seçim Manipülasyonlarına Karşı Facebook'un Planlarını Açıkladı

Başkan Donald Trump Facebook'a Resmen Savaş Açtı! SOSYAL MEDYA Başkan Donald Trump Facebook'a Resmen Savaş Açtı!

ETİKETLER: facebook rusya facebook reklamları ABD Kongresi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
AMD Catalyst AMD Catalyst
AMD Catalyst AMD Catalyst ekran kartı sürücülerini indirerek AMD Radeon serisi ekran kartınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK)
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı. ÜCRETSİZ

YORUMLAR