Facebook Sayfaları da Hikaye Paylaşabilecek

Facebook, çok zaman harcamasına ve milyarlarca dolar teklif etmesine rağmen bir türlü Snapchat’i satın alamamıştı. Satın almanın iptal olmasının ardından harekete geçen şirket WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi elindeki güçlü sosyal medya platformlarına Hikayeler adı altında Snapchat özellikleri getirmişti. Bugün yapılan açıklamayla Hikayeler özelliğinin Facebook Sayfalar tarafından da kullanılabileceği söylendi.

Hikayeler, video ya da fotoğrafların 24 saat boyunca yayınlanabildiği bir paylaşım türü. İçerisinde çeşitli filtreler ve maskeler de bulunan Hikayeler, ilk olarak Snapchat tarafından bulunmuş olsa da halihazırda WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinde de benzer paylaşımlar yapılabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp ve Intagram’ın günlük 250 milyon hikaye kullanıcısına ulaştıkları açıklanırken, Facebook’un bu konuda diğer iki sosyal medya platformunun çok gerisinde kaldığı da söylenmişti. Bu konuda yeni bir adım atan şirket, Facebook Sayfalar’ın yani markalar, atletler, takımlar ya da buna benzer herhangi bir kurum veya kişi tarafından açılan Facebook sayfalarının da hikaye paylaşmaya başlayabileceğini duyurdu. Yani yapılacak bir sonraki güncellemeyle birlikte takip ettiğiniz birçok sayfa size Hikayeler yoluyla da ulaşmaya başlayabilecek.