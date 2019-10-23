Facebook'ta Haber Sekmesi Açılıyor!

Yıllardır sosyal medya platformları arasında yerini en iyi şekilde koruyan Facebook, bu seferde haber işine giriyor. Facebook Haberler sekmesi açılıyor.

Mark Zuckerberg, 2004 yılında kurduğu Facebook adındaki sosyal medya platformunu yıllar içerisinde çok ilerilere taşıdı. Facebook'ta günümüzdeki hemen hemen her uygulama, efekt ve her özellik bulunuyor diyebiliriz. Şimdi ise Haber adlı bir sekme ile kullanıcılarına tüm haberleri sunacak.

Bildiğimiz üzere Facebook üzerinde sayfalar birçok haber paylaşıyor. Bu haberlerin içinde gerçek gazeteler veya şirketlerin haberleri bulunurken, aynı zamanda aslı olmayan haberler de yer alıyor. Facebook bunun önüne geçmek adına Haber adlı sekmeyi yürürlüğe sürecek. Bu sayede Facebook üzerinden en doğru ve en güncel haberlere ulaşabileceğiz.

Tabii bu durumun bazı iyi yanları olduğu gibi bazı olumsuz yanları da olacaktır. Şöyle ki Facebook son zamanlarda aktifliğini kaybeden bir sosyal medya platformu olmuştu. Keza Instagram'ın ezip geçmediği bir uygulama kalmadı diyebiliriz. Ancak bu yenilik sayesinde kullanıların Facebook'a giriş sayısı artacaktır. Yine olumsız kısım ise diğer şirketler için geçerli. Facebook sosyal medya gücü ile haber anlamında büyük bir güç olabilir. Bu da Facebook'un aktifliğini artırıp diğer şirketleri üzebilir.

Facebook'un bu yeni özelliğinin Ekim ayı bitmeden yayına gireceği tahmin ediliyor. Bakalım Facebook Haber sekmesi nasıl olacak?