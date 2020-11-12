Facebook, 12.11.2020 tarihinde yani bugün yaptığı açıklamada YouTube benzeri bir para kazanma sistemini Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. Bu açıklamaya göre Facebook’ta reklamdan para kazanma dönemi başlıyor. Sosyal medya platformuna eklenen yeni özellikle birlikte şu andan itibaren Türkiye’deki video içerik üreticileri ve yayıncılar, Facebook’taki video içeriklerinin öncesine veya sonrasına kısa reklamlar ekleyebileceği gibi aynı zamanda videonun izlendiği zamanda da kısa reklam gösterme imkanına sahip.

Facebook’ta Reklamdan Para Kazanma Sistemi

Facebook, bugün yaptığı açıklamada YouTube benzeri bir para kazanma sisteminin eklendiğini ve bu para kazanma sisteminin şu an Türk video içerik oluşturucularının kullanımına açık olduğunu duyurdu. Sosyal medya platformunda video içerik oluşturup yayımlayan veya yayın yapan kişiler, uygulamaya eklenen bu yeni özellikle beraber video öncesine veya sonra kısa reklam ekleyebilecek. Kullanıcılar ayrıca YouTube’da da olduğu gibi video ortasına da reklam ekleyebilecek.

Bu özellikten sadece sayfası yayın içi reklamlar kullanmaya uygun olan video içerik üreticileri ve yayıncıları yararlanabilecek. Video içerik oluşturucuları ve yayıncıları, videolarına eklenen reklamları İçerik Stüdyosu’ndan dilediğince yönetebilecek. İçerik oluşturucusu, reklamları belirli videolara yerleştirebilecek veya sayfasındaki tüm videolar için etkin hale getirebilecek.

Özellikle yeni tip koronavirüs döneminde birçok sosyal medya kullanıcısının Facebook’taki video içerikler aracılığıyla bağlantı kurabildiğini ve topluluk hissini yaşayabildiğini belirten Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, Facebook’ta reklamdan para kazanma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Yayın içi reklamlara uygunluk kriterleri ve İçerik Stüdyosu’nu kullanmaya başlama hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Facebook Yayın İçi Reklamlar Hakkında sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfa ile sayfanızın yayın içi reklamlara uygunluğunuzu nasıl kontrol edebileceğinizi, İçerik Stüdyosu’nu kullanmaya nasıl başlayacağınızı, videolarınıza yayın içi nasıl reklamlar ekleyebileceğinizi ve kazanç istatistiklerinizi nasıl görüntüleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.