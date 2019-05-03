Facebook’ta Şiddet, Nefret ve Aşırılık Yanlısı Hesaplar Kapatılıyor

ABD’li sosyal medya devi Facebook, tehlike arz ettiği gerekçesiyle aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı. Platformda, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı nefret yayan, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesapları kalıcı olarak kapatılıyor.

Facebook, söz konusu hesapların kapatılması kararıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur." ifadelerine yer verdi.

Ünlülerin Hesapları da Kapatılıyor

Komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li aşırı sağcı Milo Yiannopoulos, Laura Loomer ve 'İslam Milleti' adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan’a ait hesapların da Facebook tarafından kalıcı olarak kapatılan hesaplar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Uzun zamandır söz konusu hesapların 'sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret yaydığına' dikkat çeken insan hakları örgütleri, Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önlemleri alması konusunda sık sık çağrıda bulunuyordu.

Facebook’un nihayet bu hesapları kapatma kararı, insan hakları örgütlerini ve aktivistleri de oldukça memnun etti.