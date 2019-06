Facebook'ta Sinir Bozan Kırmızı Bildirim Noktaları Kapatılabilecek

Facebook kullanıcıların sinir olduğu bildirim noktaları hakkında kolları sıvadı. Artık Facebook'ta bildirim noktalarını istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz.

Facebook'un yeni test ettiği bildirim noktalarını düzenleme özelliği sayesinde uygulama içerisinde gelen ve can sıkan istediğiniz bildirimi kapatabileceksiniz. Facebook'ta neredeyse tüm kullanıcıların nefret ettiği bildirim noktalarına elveda deme vakti çok yakında geliyor.

Yeni özelliği bazı kullanıcılar test etmeye başladı. Kullanıcılar, Twitter üzerinden Facebook'un yeni özelliğini paylaşmakta ve özelliği görünce çok şaşırmaktalar. Facebook'ta bildirimleri kapatsanız dahi uygulama içerisinde bulunan bildirim panelinde bildirimler gözükmekte ve üst kısımda bulunan bildirim ikonunda bildirimlerin sayısı gözükmekte.

Facebook'ta bir gruba üye iseniz grup içerisinde yapılan her paylaşım hakkında bildirim panelinize bildirim gelmekte. Artık bildirim panelinizde bu gibi bildirimleri kapatabilecek ve rahat bir şekilde Facebook'ta dolaşabileceksiniz.

OMG...! Thanks Facebook!



- Mute push notifications toggle!

AND

- Mute notification red dots toggle!!

AND

- Mark ALL notifications as read!!! pic.twitter.com/sbIdjfOIwu