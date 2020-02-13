Facebook'tan Türkiye'ye Özel Etkinlik: Güvenli İnternet Günü

Güvenli İnternet Günü’nü bu yıl “Daha İyi Bir internet İçin Hep Birlikte" sloganıyla kutlayan Facebook, yüzlerce öğrenciye güvenlik eğitimi vererek, ebeveynleri internet platformlarını nasıl güvenli kullanacaklarına ilişkin bilgilendirdi.

ABD'li sosyal medya devi ilk kez 2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle ve Habitat Derneği (Habitat) ile ortaklaşa başlattığı "Kontrol Bende" programının bir sonraki dönemi için hedefini açıkladı. Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde Facebook ve Habitat, Türkiye'de 15 bin kişiye ulaştıklarını açıkladı.

Programın 2020’deki yeni dönemi için hedefi 40 şehirde 20 bin kişiye ulaşmak olacak ve program, Facebook İstasyon ve Türkiye genelinde açılacak 12 uydu topluluk merkezi de olmak üzere tüm ülke geneline genişletilecek. Facebook ve Habitat tarafından oluşturulacak bir danışma kurulu ise çocukların çevrimiçi güvenliğine destek verecek.

BTK’nın Ankara’daki ofisinde düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerine katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan güvenli internetin gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“2500 güvenli internet hizmeti SMS hattını hayata geçirdik. Bu doğrultuda Facebook’un ve Habitat Derneği ile ortaklaşa başlattığı “Kontrol Bende” programına da destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Projenin üçüncü yılında daha fazla insana ulaşmak ve etki alanımızı genişletmek adına uygulama illerimizi 40 ile çıkardık. Yetiştireceğimiz 180 gönüllü eğitmenimizle 20.000 kişiye ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.“