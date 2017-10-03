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Facebook Tehlikeli Reklamlarla Savaşmak İçin 1000 Kişiyi İşe Alacak

Facebook, Şüpheli Reklamlarla Savaşmak İçin 1000 Kişiyi İşe Alacak
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz gün ABD Kongresi'ne seçim manipülasyonları ile ilgili bir sunum yaptı. Seçimlerde Rus müdahalesinin olup olmadığını araştıran şirket, reklam politikalarını da daha şeffaf hale getirmek istiyor. Bu bağlamda şirketin şüpheli reklamlarla savaşmak için 1000 kişiyi işe alacağı açıklandı.

Sosyal ağ, küresel reklam inceleme ekiplerini genişletme kararı aldı. Şeçimlerde ve diğer reklam alanlarında daha şeffaf bir hizmet verebilmek adına 1000 kişiyi işe alacak olan şirket, bununla birlikte makine öğrenimine de daha fazla yatırım yapacak. Platform üzerinde yayınlanacak reklamlarda, reklamverenlerden daha kapsamlı dokümantasyon istenecek. Ayrıca, sosyal grupları birbirine düşürecek reklamlar için de daha sıkı politikalar getiriliyor. 

Facebook, Rusya destekli kampanyalarla mücadele ederken yalnız olmadığını biliyor. Hem hükümet hem de endüstri liderleri bilgi paylaşımında bulunmak ve daha iyi standartlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla birlik çalışacak.

Facebook'un bu hamleleri özellikle seçim dönemindeki tehlikeli reklam kampanyalarında işe yarayabilir. Yaramasa bile Facebook bu konuda köklü değişikliklere gitmeyi bir şekilde başarıyor. Kötüye kullanımı affetmiyor ve politikalarını daha da sıkılaştırıyor. Bu işe alımlar ilerleyen dönemlerde meyvesini verecek mi hep birlikte göreceğiz.

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