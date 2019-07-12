Facebook'un Robot Poker Oyuncusu İnsanları Yenebiliyor

Facebook'un yapay zeka (AI) laboratuvarı ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından tasarlanan poker botu profesyonel poker oyuncularını bile alt etmeyi başardı. İşte Facebook'tan yenilmeyen poker yapay zekası:

Pluribus adlı AI sistemi, iki farklı poker masasında test edildi. Birinde 5 insana karşı savaşan Pluribus, diğerinde ise 5 robot ve 1 insanla oynadı. Bu maçlar sonrasında Pluribus'un ortalama 1000 dolar kazandığı dile getirildi. Konu hakkında profesyonel poker oyuncusu Chris Ferguson da açıklama yaptı.

“Pluribus oynamak için çok zor bir rakip. Tüm olasılıkları düşünüyor ve buna göre hamle yapıyor. Onu her türlü elden düşürmek gerçekten zor" ifadelerini kullanan Ferguson, Pluribus'ın poker galibiyetinin AI araştırmalarında önemli bir nokta olduğunu söylüyor. Her ne kadar makine öğrenimi tahta oyunlarında insan zekasına ulaşmış olsa da altı kişilik poker oyunu daha yüksek zorluk ölçütlerini temsil ediyor.

Robota Poker Nasıl Öğretilir?

Pluribus poker oynamayı deneme yanılma yoluyla öğrendi. Yani binlerce farklı elde kendi kendine oynayan Pluribus, y alnızca 512GB RAM içeren 64 çekirdekli bir sunucu kullanılarak yaratıldı. Ayrıca b u programın bulut sunucularda eğitilmesi diğer modern sistemlerden daha ucuz.

Pluribus rakiplerine blöf yapma konusunda da oldukça başarılı, karşısına çıkan oyuncuların tutarlılığını test edebiliyor ve hamlelerini değiştirebiliyor. Üstelik Pluribus'da yüz tanıma da olmadığı için karşısındaki kişinin duygularını okumadı. Toplamda 12 gün boyunca poker oynayan Pluribus'un rakiplerinin stratejileriyle daha iyi uyuşabildiği gözlemlendi.

Peki ya sizce yapay zeka poker gibi oyunlarda da insanların yerini alabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!