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Facebook ve Instagram Çöktü

Oğuzhan Kuyucu
Oğuzhan Kuyucu Sosyal Medya
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Sosyal medyanın en büyük şirketlerinden olan Facebook ve onun bünyesinde yer alan Instagram'a son yarım saattir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip değil. 

Sorun, öncelikle Twittter'da atılan tweetlerle duyulmaya başlandı. Daha sonrasında herkesin aynı sorunu yaşadığı anlaşılınca Facebook'un sunucularında bir sorun olduğu düşünüldü. Ancak bazı kullanıcılar Facebook ve Instagram'a erişim sağlayabildiklerini bağlantı hızı konusunda sorun yaşadıklarını dile getirdi. Sorunun bölgelere göre farklılık gösterdiği düşünülürken, Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Dünya genelindeki sorunun %39 boyutlarında olduğu, oturum açma sırasında %36 sorun yaşandığı, mobil uygulamalarda ise bu yüzdenin %23 olduğu biliniyor.

Garip olarak, yine Facebook'un bünyesinde yer alan ve çökmesine daha alışkın olduğumuz Whatsapp'ta ise herhangi bir sorunun bulunmamakta. 

Kullanıcılar Facebook tarafından açıklama beklerken, Facebook'un bir saldırıya kurban gittiği yani hacklendiği de konuşuluyor. 

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ETİKETLER: facebook instagram facebook çöktü

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