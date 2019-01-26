Facebook, WhatsApp ve Instagram Mesajları Birleşebilir

Geçtiğimiz gün kullanıcılarının sahte olması ile gündeme gelen Facebook, şimdi de WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajların tek bir platform altında toplanması ile gündemde. Dünya'nın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden olan Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg'in mesajları tek bir platform altında toplamayı planladığı iddia edilmekte.

Mesaj entegre sisteminin 2020 yılında kullanıma sunulacağı ve 3 büyük sitenin ayrı olarak çalışmaya devam edeceği söylenmekte. Yapılması planlanan mesaj entegre sisteminde şu anda WhatsApp'da kulllanılan uçtan uca şifreleme teknolojisi ile çalışacağı konuşulmakta.

Facebook yetkilileri yaptıkları açıklamada "Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz." sözlerine yer verdiler.

Facebook Ne Kadar Güvenli?

Son zamanlarda gündemden hiç düşmeyen Facebook'un ne kadar güveniliir olup olmadığı sürekli tartışılmakta. Facebook'un kişisel verilerin gizliliği kanunu sürekli ihlal ettiği Microsoft, Spotify gibi platformlara kişisel verileri paylaştığı iddia edilmekte. Hatırlarsınız ki Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıl veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Senatosunda ifade vermişti ifadesinde "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" demişti.

Sizce Facebook ne kadar güvenlidir? Mark Zuckerberg'in mesajları tek bir platformda entegre etmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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