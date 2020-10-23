Facebook Yaklaşan Koronavirüs Tehdidini Yapay Zeka İle Bildirecek!

Facebook, koronavirüs artışını yaklaşık olarak 14 gün önceden tahmin eden yapay zeka kullanmaya başlayacağını duyurdu. Şirketin kullanacağı sistemin bir bölgedeki COVID-19 artışını önceden tahmin ederek sağlık kuruluşlarının ve insanların buna göre hazırlanmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Facebook'tan Koronavirüs Artışını Önceden Tahmin Eden Yapay Zeka

Koronavirüs salgını 2020 yılının henüz başlarındayken dünya geneline yayıldı ve 2021 yılına iki ay kala etkisini tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları ve araştırmacılarının yeni tip koronavirüs salgınını bitirmeye yönelik çalışmaları her ne kadar hız kesmeden devam ediyor olsa da virüsün sonunu getirecek aşı ve benzeri çalışmalar henüz geliştirilemedi. Salgını tamamen bitirecek bir aşı olmasa da virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

Sosyal medya devi tarafından geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre Facebook çok yakın bir zamanda belirli bir bölgedeki vatandaşları ve sağlık kuruluşlarını yaklaşan koronavirüs tehdidi ile ilgili 14 gün bilgilendirme yapan bir yapay zeka kullanmaya başlayacak. Şirketin paylaştığı bilgilere göre geliştirilen sistem ani bir artışın meydana geleceği öngörülen bölgelerdeki hastaneleri ve sağlık tesislerinin hazırlanmasına ve bölgede yer alan vatandaşlara tedbir alma fırsatı verecek.

Facebook tarafından koronavirüs uyarısı yapmak için başvurulacak yapay zeka, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamındaki ilçelerde çalışan bir sistem geliştirmek için kullanılacak. Bu sistemle birlikte Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki herhangi bir bölgede meydana gelebilecek ani koronavirüs artışından insanların ve sağlık kuruluşlarının 14 gün önceden haberi olacak.

COVID-19 ve bölgede yer alan insanların özellikleri, ilçede toplanan anonim veriler, zamana dayalı vaka verileri ve benzeri faktörler, sistemin algoritmasında yer alan faktörlerden yalnızca birkaç tanesidir. Şirket ayrıca bölgesel unsurları bu veri kümelerindeki hastalıkla ilgili içerikten ayıran bir sinirsel otoregresif model tasarlardı. Eğer herhangi bir ilçede COVID-19 artışı olursa bu tip vakalarla ilgili tüm veriler, hastalıkların ciddiyeti ve enfekte olan kişi sayısı incelenecek ve elde edilen verilere dayanılarak yakın ilçelerdeki hastalığın yayılma hızı tahmin edilecek.

İnsanlar meydana gelebilecek sorunlardan önceden haberdar olacağından ötürü yakın ilçedeki insanlar bölgedeki vaka sayısındaki artışa önceden hazırlanma imkanına sahip olması ve bu imkanı virüsün yayılmasını engellemek için kullanılması bekleniliyor. Araştırmacılara göre Facebook'un kullanacağı bu karmaşık AI (Yapay Zeka) uzun vadede insanlara oldukça yardımcı olacak. Şirket bu proje kapsamına Avrupa'nın da girmesini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.