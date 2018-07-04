Facebook Yapay Zeka Şirketi “Bloomsbury AI”ı Satın Aldı

Daha önce Google, bir yapay zeka şirketi olan “DeepMind”ı satın almış ve bu sayede birçok başarılı projeye imza atmıştı. Şu sıralar Facebook da Google’ınkine benzer bir hamle yaparak, bir başka yapay zeka şirketi olan İngiltere merkezli “Bloomsbury AI”ı satın aldı.

Bloomsbury AI, çeşitli belgelerdeki doğal dillerin anlaşılabilmesi için doğal dil işleme (NPL) ve makinelerin öğrenimi teknolojilerinde uzmanlaşmış bir şirket. Bloomsbury AI’nın, çeşitli doğal dil işleme araştırmaları, geliştirmeleri yapacak olmasının yanı sıra, Facebook’taki sahte haberlerle ve çeşitli içerik sorunlarıyla da mücadele edeceği söyleniyor.

Bloomsbury AI’nın sahte haberlerle mücadele edeceğini destekleyen bazı kanıtlar da bulunuyor. Çünkü Bloomsbury AI’nın kurucu ortağı Sebastian Riedel, sahte haberleri engellemeye yönelik çeşitli araçlar barındıran “Factmata” isimli başka bir proje daha başlatmıştı.

Aslında bu satın alma çok da beklenmedik bir şey değil. Çünkü Facebook daha önceki açıklamalarında, sahte haberleri engelleme konusunda yeterince hızlı olamayıp çoğu zaman geç kalındığını kabul ederken, sadece insanların gözlemleriyle bu sorunu çözmenin pek de mümkün olmadığını belirtmişti. Şirket böylece, yapay zekanın da yardımına ihtiyaç duyduklarının ve yakın zamanda bu alanda adımlar atabileceğinin sinyallerini vermişti.

Satın alma anlaşmasında ödenen miktar tam olarak bilinmese de 23 milyon ila 30 milyon dolar arasında bir ödeme yapıldığı iddia ediliyor. 2 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook’ta yapay zekanın (AI), sahte haberlerin geri dönülemez kötü sonuçlara sebep olmadan engellenebilmesinde çok önemli bir rol oynaması bekleniyor.