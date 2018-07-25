Facebook, Yasaklı Olduğu Çin'de Ofis Açıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, uzun süredir yasaklı olduğu Çin'de faaliyet gösterebilmek için çalışmalar yürütüyordu. En sonunda yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere 'inovasyon kuluçka merkezi' kuracağını açıkladı.

Facebook şirketinden tamamen bağımsız olarak görev alacak bu ofiste yeni fikirler görüşülecek. Bunun üzerine beğenilen projelere yatırım yapacak olan Facebook, inovasyon merkezinde Çinli programcıları, mucitleri ve yeni girişimleri desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Daha önceden Fransa, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde kurulan merkezlere benzeyeceği ifade edilen bu kuluçka merkezinin Çin'in Cıciang eyaletinde yer alacağı belirtildi. Hatta Alibaba'nın merkezinin de yer aldığı Hangcou şehrinde olacağı kaydedildi.

2009 yılından bu yana Çin'de yasaklı olan ve ülke içerisinde sürekli aktif olarak görev almak isteyen Facebook, bu tarz çeşitli yatırımlar ile Çin pazarından kopmamaya çalışıyor. İnovasyon kuluçka merkezi için 30 milyar dolar sermaye yatıracağı söylenen ABD'li devin ne gibi projelere destek sağlayacağını hep birlikte göreceğiz.