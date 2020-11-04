Facebook'a Yorum Oylama Özelliği Geliyor

Dünyanın hemen hemen her yerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olmaya devam eden Facebook yorum oylama özelliğini kullanıma sunmak için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sosyal medya uygulamasına eklenecek olan bu özellikle birlikte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumların sırası diğer kullanıcıların verdiği artı ve eksi oylarına göre şekillenecek.

Facebook Yorum Oylama Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Facebook, sosyal medya platformunda paylaşılan gönderilere yapılan yorumların oylanmasına ve kullanıcılar tarafından verilen olumlu veya olumsuz oylarla birlikte bu yorumların sıralanmasına sağlayan bir özellik geliştiriyor. Sosyal Medya Uzmanı Matt Navarra tarafından yayımlanan ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere sosyal medya kullanıcıları herhangi bir gönderi için yapılan herhangi bir yorumu ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulundurarak oylayabiliyor.

Facebook bu özelliği şimdilik test ettiğinden ötürü sosyal medya platformundaki özelliğe bazı gruplarda zaman zaman rastlanabiliyor. Bu özelliğe sizin grubunuzda veya başka birinin grubunda rastlarsanız beğenme butonunun hemen solunda yer alan butonun üzerine tıklayabilir ve yorumun grup için gerekli ve önemli bir yorum mu yoksa gereksiz ve önemsiz bir yorum mu olduğunu işaretleyebilirsiniz.

Facebook yorum oylama özelliğini son birkaç yıl içinde birbirinden farklı şekillerde test etti. Şirketin amacı, Reddit'te de örneği bulunan bu özelliği sosyal medya platformuna yorum beğenme veya yoruma yanıt verme gibi entegre edilmiş bir özellik olmasını sağlamaktı. Biraz geçmişe dönüldüğünde Facebook'un aslında bu özelliğin sosyal medya platformuna eklenmesini çok uzun bir zamandır istediği kolaylıkla görülebilir.

2018 yılında Medietrends ile röportaj yapan Facebook'un o zamanki News Feed Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya uygulamasındaki yorumlar için yukarı ve aşağı (olumlu ve olumsuz) biçiminde bir oylama sistemini getirmek istendiğini belirtmişti ki bu özellik, sosyal medya kullanıcılarının uygulamaya uzun zamandır eklenmesini istediği "beğenmeme" veya "dislike" özelliğinin yerini tutabilecek potansiyele sahip bir özellik olacaktı.

Facebook Yorum Oylama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Facebook'ta henüz test edilen bu özelliğin ne zaman ekleneceğine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı ancak sosyal medya uzmanlarının tahminlerine göre özelliğin eklenmesi biraz zaman alabilir.