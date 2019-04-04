Facebook, YouTube ve Instagram’ı Bekleyen Büyük Tehlike

Avustralya hükümeti, bugün parlamentodan geçen yeni internet yasaları ile şiddet içerikli video ve resimlerin Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmasına engel olacak.

15 Mart tarihinde Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde düzenlenen terör saldırısına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından gündeme getirilen yasalar, küresel internet şirketlerini yakından ilgilendiriyor.

Brenton Tarrant adlı aşırı sağcı saldırganın aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü, milyonlarca insan tarafından paylaşılmıştı. Facebook, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte 1,5 milyon videonun kaldırıldığını, bunların 1,2 milyon tanesinin ise yükleme sırasında silindiğini açıklamıştı.

Bugün itibarıyla Avustralya parlamentosundan geçen yasalara göre, sosyal medya ve şirket yöneticileri, platformlarında "şiddet içerikli materyallerin" paylaşılmasını engelleyemedikleri takdirde para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Söz konusu yasa, şiddet içerikli videoları veya resimleri yükleyen tekil kullanıcılar yerine sosyal medya şirketlerini hedef alması yönünden dünyadaki diğer yasalardan ayrılıyor.

Yasalara göre sosyal ağlar, internet servis sağlayıcıları ve içerik servis sağlayıcıları, şiddet içeren materyallerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlamak ve Avustralya Federal Polisi’ni "makul bir süre" içinde bilgilendirmek zorunda kalacak.

Yasada, bireyler için üç yıla kadar hapis cezası ve şirketin yıllık cirosunun yüzde 10’una denk gelen para cezaları öngürülüyor.