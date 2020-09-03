Fahrettin Koca, Günlük Vaka Tablosunu Twitter'dan Paylaşmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının başladığı günden beri günlük vaka sayısını Twitter hesabı üzerinden paylaşmaktaydı. Ancak bu tablo artık Twitter üzerinden paylaşılmayacak. Koronavirüs tablosu nereden öğrenilecek? İşte detaylar.

Koronavirüs Tablosu Nereden Öğrenilecek?

Günlük yapılan test sayısı, tespit edilen vaka sayısı, hayatını kaybeden sayısı ve iyileşen hasta sayısı gibi verilerin paylaşıldığı günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisi ile Salgın Yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim." cümlelerine yer verdi.

Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisi ile Salgın Yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri https://t.co/RVlhe7786O adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2020

Koronavirüs tablosuna burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulama üzerinden riskli bölgeleri görebilmektesiniz.