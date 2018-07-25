Fallout 76 Beta Tarihi Açıklandı

Bethesda, Fallout 76'nın beta tarihini açıkladı. Fallout 76'nın açıklanan beta tarihi sinirlerinizi biraz bozabilir.

Bethesda Softworks, Fallout 76'nın merakle beklenen beta tarihini sonunda duyurdu. Bethesda'nın açıkladığı bilgilere göre Fallout 76'nın betası Ekim ayında başlayacak. Fallout 76'nın betasına oyunu ön sipariş eden kullanıcılar erişebilecek. E3 2018'de betayı ilk olarak oyunu ön sipariş eden Xbox One kullanıcılarına açacaklarını söylemişlerdi. Bethesda sözünü tuttu ve oyunun betasının ilk olarak Xbox One kullanıcılarına sunulacağını belirtti. Beta daha sonrasında PS4 ve PC kullanıcılarına açılacak.

Fallout 76'nın beta açılış tarihi bir hayli garip. Bildiğiniz üzere oyun 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Oyunun beta tarihinin çıkış tarihinden bir ay önce olması bana çok garip geldi. Beta, geliştirilen ürünün belli bir sürümünün kullanıcılara sunularak hatalarının kullanıcılar tarafından bulunmasına ve düzenlenmesine deniyor. Genel olarak beta açılış tarihlerini oyunun çıkışından çok uzun bir süre öncesinde gerçekleşiyor. Bethesda'nın duyurduğu beta süresi bu sebepten dolayı çok garip geldi.

Fallout 76, bildiğiniz gibi online bir yapıda bulunacak. Eski oyunlarına nazaran oyunu gerçek oyuncularla birlikte oynacağız. Karşımızdaki oyuncularla istersek düşman, istersek de takım olabileceğiz. Bethesda her ne kadar oyunu tek başımıza da oynayabileceğimizi söylese de yine de haritada 24 ile 32 arasında oyuncu bulunacak.