Fallout 76'yı Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Fallout 76, bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Bethesda aynı zamanda hafta sonunda çifte XP kazanmak da mümkün olacak.

Fallout serisinin son oyunu, 2018 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Uzun bir karanlık dönemden geçen oyun, son yayınlanan Wastelanders güncellemesi ile bir parça da olsa toparlanmış gibi görünüyor. Öyle ki Steam mağazasındaki kullanıcı incelemelerinin büyük bir çoğunluğu olumlu olarak görünüyor.

Fallout 76'yı Ücretsiz Oynama Fırsatını Kaçırmayın

Eğer siz de Appalachia havasını solumak istiyorsanız, bugün TSİ 19:00 ile 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü TSİ 18:00 arasında Fallout 76 oyununu PC, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında Wastelanders dahil büyük içeriğe herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabilecek ve bütünüyle deneyimleyebileceksiniz.

Deneme süreciniz boyunca oyundan memnun kalırsanız, PlayStation mağazasında 28 Mayıs 2020 tarihinde ve Xbox mağazasında da altı gün sonra sona erecek olan indirimden faydalanarak tam sürüme geçiş yapabilirsiniz.

Wastelanders güncellemesi, ana oyuna yapay zeka karakterlerini ve beraberinde gelen Fallout 3 benzeri diyalog sistemini getirmişti. Bunların dışında Wayward görev serisi, Raiders ve Settlers topluluklarının içinde olduğu yeni itibar sistemi, Gold Bullion sistemiyle açılabilecek yeni silahlar, zırhlar ve eşyalar, yeni yaratıklar ve Riding Shotgun ve Radiation Rumble adıyla iki yeni etkinlik, Fallout 76 oyuncularının beğenisine sunulmuştu.