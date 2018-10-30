Fallout 76 Live Action Videosu Yayında

Fallout 76'nın PC ve PS4 betası öncesinde 1 dakika uzunluğunda kısa bir live action videosu yayınlandı. Film tadındaki yeni Fallout 76 videosu oldukça eğlenceli duruyor.

Fallout 76, serinin diğer oyunlarına nazaran çevrimiçi bir yapıda olacak. Oyunda hayatta kalan herkesi gerçek bir oyuncu canlandıracak. Oyundaki diğer oyuncularla istersek dost, istersek de düşman olabileceğiz. Sunucudaki oyunculardan birisi bize saldırdığında biz ona karşılık vermezsek çok az hasar alacağız. Ancak karşılık verdiğimizde hasar değerleri bir hayli artacak. Bu sayede saldırgan oyunculardan rahatlıkla kaçabileceğiz.

Fallout 76'da dost olduğumuz oyuncularla birlikte kendimize ana bölge oluşturabileceğiz. Oluşturduğumuz ana bölgemizi oyundan çıktığımızda mobil bir hale getirip saklayabileceğiz. Oyuna geri girdiğimizde üssümüzü tekrar istediğimiz yere yerleştirip kaldığımız yerden oyuna devam etme şansına sahibiz. Bu sayede oyunda olmadığımız zaman bölgemizin hasar alması engellenmiş olacak.

Fallout 76'nın betası geçtiğimiz hafta Xbox One oyuncularına açılmıştı. Oyundaki hatalardan rahatsız olan oyuncular bu durumu Bethesda'ya hızlı bir şekilde bildirdiler. Durumdan haberdar olan Bethesda, oyunun beta süreceğinde olduğu için bu hataların normal olduğunu belirtmişti. Fallout 76'nın betası PS4 ve PC platfomları için bugün itibarıyla başlıyor. Oyunu ön sipariş verdiyseniz betaya ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Fallout 76, 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak.