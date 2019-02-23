Fallout 76'nın Bu Yılki İçerik Yol Haritası Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Bethesda, 2019 içerik yol haritasının detaylarını, bugün yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Fallout 76 için yapılacak güncellemelerin detaylarının paylaşıldığı açıklama, bilinmeyen birçok detayı ortaya çıkardı.

Merakla beklenen duyurunun açılışı Wild Appalachia ile yapıldı. İlkbahar mevsimini kapsayacak olan Wild Appalachia, PvE oyuncularını fazlasıyla doyuracak olan içerik güncellemeleriyle geliyor. Bu bağlamda oyuncuları ilk olarak Brewing and Distilling karşılayacak. Bu içerikte, Nukashine içkisinin hem sırrını öğrenmeniz hem de C.A.M.P.'ınıza getirmeniz gerekiyor. 19 Mart 2019 tarihinde, Fallout 76 oyununun ilk mevsimsel etkinlik olan Fasnacht Parade başlayacak. İlkbahar mevsiminin gelişinin kutlaması babında düzenlenecek olan etkinliğe katılımda bulunarak ve tamamlayarak, Fasnacht Mask'lar da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanabileceksiniz.

Uzun zamandır beklenen Survival modu için belirlenmiş olan tarih ise 26 Mart 2019. Beta aşamasıyla başlayacak olan mod, daha az kısıtlama, daha fazla meydan okuma ve daha fazla teşvik isteyen oyuncular için ilaç olacak. Giriş yaptıktan sonra, takım arkadaşlarınız ve belirli bir etkinlik altında oluşturduğunuz gruba dahil olan oyuncular hariç, herkes birbirine düşman olarak işaretlenecek ve diğer oyunculara herhangi bir kısıtlama olmaksızın doğrudan saldırabileceksiniz. Karşıdaki oyuncuyu öldürdüğünüzde ise hem iki kat Cap kazanacak, hem de üzerindeki bütün eşyaları almanız mümkün olacak.

2019 içerik yol haritası kapsamındaki ilk araştırma görevi Shear Terror!, 9 Nisan 2019 tarihinde Fallout 76 oyununa dahil olacak. Bu araştırma görevinde, mitolojik yaratıklarla savaşarak Appalachia'nın sırlarını çözmeye çalışacaksınız. Bu arada, aynı gün artık kendi satış mağazanızı da açabilmeniz mümkün olacak. Fazla karmaşık olmayan bu sistem için tek yapmanız gereken, satışa çıkartacağınız ürünleri işaretlemek ve fiyatlarını belirlemek olacak. Gerisi diğer oyuncuların ilgisine kalmış.

7 Mayıs 2019 tarihinde ise bir diğer araştırma görevi olacak Ever Upwards başlayacak. PvE oyuncularının hoşuna gidecek olan bu araştırma görevinde, ormanın derinliklerine seyahat edecek ünlü Pioneer Scouts ekibi hakkındaki yeni hikayeler dinleyeceğiz. Araştırma görevini tamamladığınızda ise çeşitli rozetler ve özelleştiriebilir bir sırt çantası gibi ödüller kazanacaksınız.

İlkbahar mevsiminin kapanışını ise Legendary Vendor ve ayıklama sistemi ile yapacağız. Öncelikli olarak işinize yaramayayan Legendary eşyalarınızı ayıklayabilecek ve Purveyor adı verilen Legendary Vendor ile yeni Legendary teçhizatlar ile takas edebileceksiniz.

Sıradaki sezonun adı, Nuclear Winter olacak. Açıkçası bu ismin Kış mevsimine daha uygun olduğu bir gerçek, ama Bethesda Yaz mevsimini uygun bulmuş. Her ne kadar şimdilik bu sezonda bizlere nelerin sunulacağı yeteri kadar detaylandırılmış olmasa da, Nuclear Winter isimli yeni bir oyun modu, en deneyimli oyunculara yönelik olacak Vault Raid'ler ve seviye elliyi geçmiş oyuncuların Legendary olarak karakterlerini daha kuvvetli beceriler ile donatabilecekleri yeni bir prestij modunun geleceğinin bilgisi verildi.

Sonbahar mevsiminde ise başlayacak sezonu adı ise Wastelanders olacak, ama henüz Bethesda bu sezon ile ilgili pek bir detay vermiş değil. Tek bilenen, yeni ana hikaye görevlerinin, yeni toplulukların, yeni etkinliklerin, yeni içeriklerin ve çok daha fazla sürprizin bizlere sunulacağı.