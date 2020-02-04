Fallout 76'nın İtibar Sistemi Detaylandırıldı

Bethesda Softworks, Fallout 76 oyununun Wastelanders güncellemesinin tarihini henüz açıklamış değil ama hakkında yeni detaylar paylaşmaya da devam ediyor. Inside the Vault sayfası üzerinden paylaşılan yeni detaylarda, itibar sistemine değinildi.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Wastelanders güncellemesi ile Fallout 76 oyununa Settlers ve Raiders adında iki büyük topluluk gelecek. Her ikisiyle de yapacağınız ilk karşılaşmalarda, oldukça temkinli davranacaklar. Ancak bunu değiştirmek sizin elinizde. Eğer daha fazla bilgi sağlar, düşmanlarını öldürür ve araştırma görevlerini tamamlarsanız, size karşı bir güven oluşacak ve onların açısından itibarınız Raiders için Hostile ve Settlers için Cautious seviyesinden sırasıyla Neutral, Friendly ve Ally dahil yedi farklı seviye boyunca yükselecek.

Raiders ve Settlers toplulukları açısından itibarınızın ne durumda olduğunu Social menüsünden takip edebileceksiniz.

İtibarınızın yükselmesi sadece size olan güvenin artmasını sağlamayacak, aynı zamanda Crater ve Foundation'daki karakterler etkileşimleriniz sırasında size daha sıcak davranacaklar ve satıcıların daha geniş bir yelpaze sunmalarına da etki edecek. Daha fazla araştırma görevi tamamlamanız durumunda, belirli itibar seviyelerine geldiğinizde açılacak olan topluluk içerikli eşyalar satan satıcılara erişim sağlayabileceksiniz.

Son olarak, bugün Wastelanders güncellemesi ile ilgili yeni bir fragmanın yayınlanacağı söyleniyor. İçeriğine dair bir şey söylenmiş değil ama şimdiye kadar verilen bilgilere genel bir bakış olacağını tahmin ediyorum. Bekleyip, göreceğiz.